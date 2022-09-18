Murat'ın oyuncu sevdası

Sitare Akbaş ile sessiz sedasız ayrılan popçu Murat Dalkılıç, bu kez oyuncu Çağla Boz'la yeni bir aşka yelken açtı.

Son zamanlarda şarkılarından çok özel hayatıyla adından söz ettiren popçu Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Popçu, bir süredir birlikte olduğu Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Çağla Boz'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikilinin ilk fotoğrafları ortaya çıktı. Arkadaşları Sergen Yalçın'ın da aralarında oldukları Çeşme'de bir mekanda eğlendikleri sırada çekildikleri kare ikilinin birlikteliğini doğruladı. İkilinin Tolgahan Sayışman'ın 'Aynasız' filminde tanıştıkları öğrenildi. Popçunun yeni sevgilisinin oyuncu olması dikkat çekti. Murat Dalkılıç, daha önce Pelin Sönmez, Merve Boluğur, Hande Erçel ve Sitare Akbaş gibi televizyon dizilerinde yer alan isimlerle aşk yaşamıştı. Dalkılıç'ın hayranları, "Murat, oyuncu sevdasından vazgeçemiyor" yorumlarında bulundu.