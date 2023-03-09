Murat'a arkadaş desteği

Popçu Murat Boz, 42'nci doğum günü dolayısıyla kendisine hediye alınması yerine Türk Eğitim Vakfı'na bağış yapılmasını istedi. Popçunun bu çağrısına ilk karşılık, oyuncu arkadaşları Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan geldi. Çift, arkadaşları Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin burs fonuna bağış yaptı. Boz da sosyal medya hesabından ikiliye, "Canlarım, teşekkür ederim" dedi.

