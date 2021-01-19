19 Ocak 2021 Salı 05:32:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 13:58:00
Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani'ye sevgisi havuzda
Oyuncu Murat Yıldırım'ın eşi İmane Elbani, evlerinden kar manzarasının fotoğrafını paylaştı.
İmane Elbani'nin paylaştığı karede, Murat Yıldırım tarafından eşinin adını yazdırdığı havuz dikkat çekti. Murat Yıldırım, daha önce yaptığı birçok jestle eşine olan sevgisini gözler önüne sermişti.
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