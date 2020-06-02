Murat Temel'den yeni şarkı

Söz ve müziği 'Bahadır Onat'a ait olan şarkının klibini ise Sercan Keskin yönetecek. 14 Haziran'da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanan Temel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar ile sevenlerini heyecanlandırmaya devam ediyor.



Genç yetenek, 'Vatan' şarkısını ilk olarak Instagram hesabına yüklemiş, buradan yayılarak büyüyen şarkı, Youtube'da 5 milyon kez dinlenmişti.