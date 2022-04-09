VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kendini stüdyoya kapattı
Hediye yerine bağış istedi
‘Aman'lı tekli
İnşallah kazanırız
İnce eleyip sık dokuyor
Utangaç Ayça
Murat sadece arkadaşım
Çağatay ile güzel gidiyor
Başkan Erdoğan resmi ziyaret için Ürdün'e gidecek
57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Bodrum-Kuşadası etabıyla başlıyor
Kızlar babaya emanet
Kasabanın hemşiresi
Aşka yeşil ışık
52 il hızlı trenlerle birbirine bağlanacak
Resmi Gazete'de yayımlandı... Yürürlükten kaldırıldı
Dümeni Türkiye'ye kırdılar...
Estetiği yaptırdıkça yaptırası geliyor
Diyabet ve tansiyon hastalarına oruç uyarısı
Saçkıran en sık gençleri etkiliyor
Panik atağın 9 belirtisi
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları
Böbrek hastalığı olanlarda kanser görülme riskinin daha yüksek olduğu tespit edildi
AB, Ukrayna'nın üyeliğini hızlandırmak için süreç başlattı
Türk SİHA'ları Amerikan medyasında
09 Nisan 2022 Cumartesi 15:02:00 - Güncelleme:09 Nisan 2022 Cumartesi 15:02:00

Murat sadece arkadaşım

ABONE OL

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili konuştu.

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili konuştu. Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu, 'Love' yazan kolyesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir mekânda Murat Kazancıoğlu ile eğlenirken görüntülenen oyuncu, "Murat çok centilmen bir arkadaşımız, yazıldığı gibi eli belimde de değildi'' dedi. Yalnız olduğunu söyleyen Özberk, "Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır" dedi.

Etiketler : aşk mantık intikam burcu özberk love kolye
İspanya'da ödüllendi

İspanya'da ödüllendi
Rapçi Kubat

Rapçi Kubat
Gelinlik giydi

Gelinlik giydi
O şarkıyı bir daha okumadım

O şarkıyı bir daha okumadım
Hem iş hem tatil

Hem iş hem tatil
Bayramda sahnedeler

Bayramda sahnedeler
Köpeğine bebek arabası

Köpeğine bebek arabası
Karnaval tadında klip

Karnaval tadında klip
Ayak damarına stend takıldı

Ayak damarına stend takıldı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER