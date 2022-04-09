Murat sadece arkadaşım

'Aşk Mantık İntikam' dizisinde yer alan oyuncu Burcu Özberk, özel hayatıyla ilgili konuştu. Etiler'de objektiflere yansıyan oyuncu, 'Love' yazan kolyesiyle dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde bir mekânda Murat Kazancıoğlu ile eğlenirken görüntülenen oyuncu, "Murat çok centilmen bir arkadaşımız, yazıldığı gibi eli belimde de değildi'' dedi. Yalnız olduğunu söyleyen Özberk, "Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır" dedi.

