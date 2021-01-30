Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı

Süreç itibariyle sahne çalışmaları olmadığından Balıkesir’de ailesiyle çiftlikte yaşayan şarkıcı Murat Kurşun, burada organik tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladıklarına dikkat çekti. Orkestra arkadaşlarını önceki gün bir araya getiren Kurşun, sosyal medya hesabından yaklaşık iki saat canlı konser verdi.