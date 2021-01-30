30 Ocak 2021 Cumartesi 04:05:00 - Güncelleme:30 Ocak 2021 Cumartesi 10:17:00
Murat Kurşun çiftlikten kazandı, sazlarıyla paylaştı
Murat Kurşun, çiftlikte çalışarak kazandığı parayı çalışamayan orkestra arkadaşları ile paylaştı.
Süreç itibariyle sahne çalışmaları olmadığından Balıkesir’de ailesiyle çiftlikte yaşayan şarkıcı Murat Kurşun, burada organik tarım ve hayvancılıkla geçimini sağladıklarına dikkat çekti. Orkestra arkadaşlarını önceki gün bir araya getiren Kurşun, sosyal medya hesabından yaklaşık iki saat canlı konser verdi.