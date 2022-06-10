Murat ile netleşen bir şey yok

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un dijital bir platformda yayınlanacak bir sinema filminde başrolleri paylaşacağı iddia edilmişti. Ağustos ayında başlayacak yapımda oyuncuların rekor fiyata imza attıkları konuşulmuştu. Ayça Ayşin Turan cephesinden projeye dair açıklama geldi. Turan, "Haberi ben de medyadan duydum. Evet okuduğum bir projeydi ama şu an netleşen bir şey yok" dedi.