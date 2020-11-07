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07 Kasım 2020 Cumartesi 10:46:00 - Güncelleme:07 Kasım 2020 Cumartesi 10:46:00

Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti

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2014 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez (51) dün sabah hayatını kaybetti.

Şarkıcı Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Menajer olan Sema Bekmez'e sevenleri de sosyal medya hesaplarından veda ederek onu çok özleyeceklerini aktardı. 

Etiketler : Murat Göğebakan Sema Bekmez hayatını kaybetti menajer şeker koması
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