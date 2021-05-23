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23 Mayıs 2021 Pazar 14:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 14:00:00

Murat destekli şarkı

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Murat Dalkılıç, yapımcılığa soyundu. Popçu, genç şarkıcı Alya'nın yeni teklisi "İstanbul Düşüyor"un yapımcılığını üstlendi.

Murat Dalkılıç, yapımcılığa soyundu. Popçu, genç şarkıcı Alya'nın yeni teklisi "İstanbul Düşüyor"un yapımcılığını üstlendi. Dalkılıç'ın destekleriyle şarkısını piyasaya çıkaran Alya, ''Klip için lirik dans eğitimleri aldım. Murat Dalkılıç'ın desteği ile gerçekleştirdiğimiz bu proje için çok çalıştık. Umarım dinleyenlerin de keyif aldığı uzun soluklu bir şarkı olur" diyerek heyecanını aktardı.

Etiketler : murat dalkılıç alya istanbul düşüyor
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