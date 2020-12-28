Murat Dalkılıç Hande Erçel'in hayalini yaşatacak

Geçtiğimiz aylarda ayrılan Hande Erçel ile Murat Dalkılıç’ın işbirlikleri önümüzdeki günlerde devam edecek! Animasyon film şirketi olan Dalkılıç, sevgilisinin hayalini kurduğu 'Dollyphant' adlı çizgi filmi, birlikte oldukları dönem hayata geçirmişti. İkilinin ayrılık sonrası bu projeleri ne yapacağı merak konusu oldu. Pandemi olmasaydı eğer, ABD’li bir şirketle anlaşarak sevimli karakterin oyuncaklarını satışa sunmaya hazırlanan ikili, bu hayallerinden vazgeçmedi. Sosyal medyadan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Murat Dalkılıç, söz konusu projenin sorulması üzerine ‘’Pandemi nedeniyle prodüksiyon işlerini durdurduk. Fakat bir ay sonra yeniden başlıyoruz’’ açıklamasını yaptı.

Murat Dalkılıç ile Hadise yılbaşı akşamı dijital olarak konser verecek. İkili, TikTok platformunun yılbaşı için özel olarak organize ettiği gecede sahne alacak. Gece TV8'de yayımlanacak.