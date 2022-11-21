Murat Çiçek ile Yüz Yüze Salı, 20.00
Türkiye ateş çemberi içindeki bir barış ve istikrar adası. Başkan Erdoğan ustalık döneminde, Güçlü Türkiye'yi inşa ediyor. Bu yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Ama nasıl?
Yüz Yüze'de 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, uzman konuklarına, kritik sorular yöneltiyor. Gündem olacak cevaplar alıyor. Yüz Yüze güçlü Türkiye mücadelesini anlatıyor.
Türkiye teröristlere göz açtırmıyor, inlerinde vuruyor.
Savunma sanayisindeki yerli ve milli güç sahaya yansıyor, yatırımların meyveleri toplanıyor.
Bütün dünya, Türkiye'de olup biteni anlamaya çalışıyor.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, son gelişmeleri Murat Çiçek'le Yüz Yüze'de anlatıyor.
Murat Çiçek ile Yüz Yüze yarın akşam saat 20.00'de 24 TV'de.