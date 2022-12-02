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02 Aralık 2022 Cuma 15:30:00 - Güncelleme:02 Aralık 2022 Cuma 15:30:00

Murat bozuldu

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Murat Dalkılıç, oyuncu sevdasından vazgeçmiyor. Çağla Boz'la yeni bir aşka yelken açan popçu, önceki gece habercilere görüntü vermemek için köşe kapmaca oynasa da başarılı olamadı.

Son zamanlarda şarkılarından çok özel hayatıyla adından söz ettiren Murat Dalkılıç, yeni bir aşka yelken açtı. Popçu, bir süredir birlikte olduğu Sitare Akbaş'la ayrıldıktan sonra gönlünü oyuncu Çağla Boz'a kaptırdı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamaya çalışan ikili ilk kez birlikte ortaya çıktı. Çift, önceki akşam Armutlu The Room Live'deydi. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen ikili, çıkışta habercilerin kendisini beklediğini öğrenince panik yaşadı. Mekânı arka kapıdan terk eden Dalkılıç ve Boz, objektiflere yakalanmaktan kurtulamadı. Popçunun yeni sevgilisinin oyuncu olması dikkat çekti. Murat Dalkılıç daha önce Pelin Sönmez, Merve Boluğur, Hande Erçel ve Sitare Akbaş gibi televizyon dizilerinde yer alan isimlerle aşk yaşamıştı. Dalkılıç'ın hayranları, "Murat, oyuncu sevdasından vazgeçemiyor" yorumlarında bulundu.

Etiketler : murat dalkılıç popçu sitar akbaş çağla boz
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