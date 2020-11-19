En son ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı sinema filmi çeken Murat Boz, “Şu anda bir film projesi yok ama olsa iyi olurdu” dedi. Oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında da ''Değişen bir şey yok hala yalnızım'' ifadelerini kullandı.