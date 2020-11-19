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19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:19:00

Murat Boz'dan aşk hayatı hakkında uzun bir aradan sonra ilk açıklama! 'Hayatımda hala kimse yok'

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Şarkıcı Murat Boz, Oğuzhan Koç'un da yer aldığı arkadaş grubuyla Bebek Otel'de bir araya geldi.

En son ‘Öldür Beni Sevgilim’ adlı sinema filmi çeken Murat Boz, “Şu anda bir film projesi yok ama olsa iyi olurdu” dedi. Oyuncu, özel hayatıyla ilgili sorular karşısında da ''Değişen bir şey yok hala yalnızım'' ifadelerini kullandı. 

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