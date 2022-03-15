15 Mart 2022 Salı 12:00:00 - Güncelleme:15 Mart 2022 Salı 12:00:00
‘Münaşaka'İstanbul'da
12 yıl aradan sonra 'Münaşaka' adlı tek kişilik gösterisi ile tekrar sahneye dönen Yılmaz Erdoğan İstanbullu sevenleriyle bir araya geliyor.
12 yıl aradan sonra 'Münaşaka' adlı tek kişilik gösterisi ile tekrar sahneye dönen Yılmaz Erdoğan İstanbullu sevenleriyle bir araya geliyor. Usta isim, Türkiye turnesi kapsamında 17 Mart'ta Maximum Uniq'te sahne alacak. Erdoğan, anektodlarla zenginleştirdiği gösterisinde seyircisine 2,5 saat eğlence anlar yaşatacak.