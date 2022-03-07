‘Münaşaka' kapalı gişe

Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi 'Münaşaka', Ankara ve Eskişehir gösterileriyle turneye kapalı gişe başladı. Bir dönem yaşadığı Ankara'da yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, "Ankara benim için çok önemli bir yer. Ben de buranın çocuğuyum. Sabah buraya gelir gelmez döner de yedim ve hasret giderdim" dedi.

