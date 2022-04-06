Müjde'nin lakabı Müjdat

Cemal Hünal ile birlikte 'Dost Kazığı' adlı filmde rol alacak olan Müjde Uzman hiç kimsenin bilmediği lakabını açıkladı. Oyuncu, arkadaş ortamında kendisine Müjdat denildiğini söyledi. Uzman, "Arkadaşlarım bana Müjdat der. Bu isim bana o kadar yapıştı ki birbirini tanımayan farklı arkadaş gruplarım bile bu şekilde sesleniyor. Sebebini gerçekten bilmiyorum. Kaşımdan mı, gözümden mi, ses tonumdan mı bilinmez ama arkadaşlarım arasında Müjdat derler" dedi.