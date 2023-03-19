'Kızılcık Şerbeti' dizisinde yer alan oyuncu Müjde Uzman, Insomnia hastası olduğunu açıkladı. Üç haftadır uyumakta zorluk çektiğini söyleyen oyuncu, sosyal medya hesabından isyan etti. Uzman, "Mantıklı ve anlamlı cümleler kurmuşumdur umarım çünkü su altında ya da uzay boşluğundaymışım gibi hisler içindeyim... Doğal olarak... Neyse geçer, geçecek elbet... İlk Insomnia'm değil sonuçta da sinir bozdu. Zaten yeterince bozuk değilmiş gibi... Güne devam mı etsem ne yapsam acaba ya" dedi.