Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli 5 aylık hamile

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Meryem Uzerli, geçen günlerde 5 aylık hamile olduğunu duyurmuştu. Uzerli'den belirginleşen karnıyla ilk paylaşım geldi.

Geçtiğimiz hafta ikinci bebeğine hamile olduğu ortaya çıkan oyuncu Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı. Kızı Lara'dan sonra bir kız bebek daha bekleyen ve 5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi.



"OCAK GİBİ GELİYOR"

Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kız bebek bekleyen oyuncu, Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşıyor.