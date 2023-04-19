Muhteşem Metaversa

Türk dizilerinin dünyanın dört bir yanına pazarlandığı MIPTV içerik fuarı Cannes'da devam ediyor. Fuara katılan Burak Sağyaşar, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin metaverse evrenine dahil olacağını söyledi. Sağyaşar, "Sandbox, Turkishverse denilen şeyi başlatıyor. Türkiye'ye baktığınızda en büyük markalardan biri "Muhteşem Yüzyıl" yani birlikte bir şeyler yapabilir miyiz diye görmek istediler. Bu alanda umarım bu yılın ekim veya kasım aylarında duyuracağımız bir oyun başlatacağız. Şu anda Süleymanların ve Hürremlerin ve dizideki diğer öne çıkan karakterlerin binlerce farklı versiyonunu yaratmaya çalışıyorlar, böylece oyuncular avatarlarını seçip onlarla oynayabilecek" dedi.

