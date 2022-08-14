Geçtiğimiz haftalarda hayatlarını birleştiren Ebru Şahin ve Cedi Osman, balayı tatillerinden döndü. Makedonya'da kıyılan nikah töreni ve Çeşme'de yaptıkları düğünle ilgili çift, "Her şey çok güzeldi. Yakınlarımız ve sevdiklerimizle çok güzel eğlendik. Güzel de bir yaz geçirdik. Muhteşem bir düğün oldu" dedi. Maldivler ve Doğu Afrika'da yaptıkları balayı tatilleri hakkında ise, "Balayımız çok keyifliydi. Hem kültür turu oldu hem de dinlenme oldu. Artık iş vakti" dedi.