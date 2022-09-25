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25 Eylül 2022 Pazar 20:00:00 - Güncelleme:25 Eylül 2022 Pazar 20:00:00

Mühendislik isteği

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Son olarak ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide yer alan usta oyuncu Altan Erkekli, asıl yapmak istediği mesleği ilk kez açıkladı.

Son olarak ekranlara veda eden 'Baht Oyunu' adlı dizide yer alan usta oyuncu Altan Erkekli, asıl yapmak istediği mesleği ilk kez açıkladı. Erkekli, oyunculuk mesleğinden önce mühendis olmak istediğini dile getirerek, "İnşaat mühendisi olmak vardı kafamda. Sevgili İngilizce öğretmenim Esen Şentürker benim yeteneğimi fark etti, 'seni kendi ellerim ile tiyatrocu yapacağım' dedi" şeklinde konuştu.


Etiketler : baht oyunu altan erkekli mühendislik
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