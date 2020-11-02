02 Kasım 2020 Pazartesi 16:46:00 - Güncelleme:03 Kasım 2020 Salı 08:05:00
Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızları Lina reklam yüzü oldu
Oyuncu Müge Boz, basketbolcu eşi Caner Erdeniz ve kızları Lina, aile boyu reklam yüzü oldu.
Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Lina, reklam yüzü oldu. Erdeniz ailesi, GAP Together’ın sürdürebilir moda anlayışına göre tasarlanan yeni sezon ürünlerini tanıttı. Eşi ve kızıyla ilk kez kamera karşısına geçen Müge Boz, unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını aktardı.