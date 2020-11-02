Müge Boz eşi Caner Erdeniz ve kızları Lina reklam yüzü oldu

Oyuncu Müge Boz, eşi Caner Erdeniz ve kızları Lina, reklam yüzü oldu. Erdeniz ailesi, GAP Together’ın sürdürebilir moda anlayışına göre tasarlanan yeni sezon ürünlerini tanıttı. Eşi ve kızıyla ilk kez kamera karşısına geçen Müge Boz, unutulmaz bir deneyim yaşadıklarını aktardı.