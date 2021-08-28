Yavru carettalara yardım eli

Sunucu Müge Anlı, Antalya sahillerinde, çıkış süreleri tamamlanmasına rağmen, yuvalarına sıkışan yavru caretta carettaları denize ulaştırmak için yapılan çalışmaya katıldı. Sunucu, Ekolojik Araştırma Derneği gönüllüleri ile birlikte, yeni doğum yapmış veya kuma gömülmüş caretta carettaların yolunu temizledi, yönlerini denize çevirdi. Anlı, "Onlara eşlik etmenin mutluluğunu yaşıyorum. Gönüllü üniversite öğrencilerini de yürekten kutluyorum" dedi. Diğer taraftan bir Caretta yuvasına Müge Anlı'nın adı verildi.