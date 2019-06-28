Müge Anlı Güven Bana yarışması formatı ne? Güven Bana 1. bölüm izle!

Müge Anlı Güven Bana yarışması formatı ne? sorusunun yanıtı tüm televizyon takipçileri tarafından araştırılıyor. Güven Bana 1. bölüm izleme linki haberimizin detaylarında yer alıyor. Müge Anlı Güven Bana'da heyecanlı dakikaler tüm izleyicisini ekrana kilitliyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekranlara gelen Güven Bana'da 2 koltuk ve 2 yarışması yer alıyor. Toplamda 1 Milyon TL'lik büyük ödülün yer aldığı Güven Bana yarışmasında gerilim dolu dakikalar yaşanıyor. Müge Anlı Güven Bana yarışması hakkında tüm detaylar haberimizin içerisinde yer alıyor.

MÜGE ANLI GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NE?

Güven Bana yarışmasın 2 koltuk ve 2 yarışması yer alıyor. Toplamda 1 Milyon TL'lik büyük ödül için yarışılıyor. Heyecanlı dakikaların yaşandığı yarışmada 2 yarışmacıdan 1'i bu parayı tek başına alıp götürebilir. Nasıl mı?

Bu yarışmacılar ilk etapta soruları cevaplıyor ve doğru cevaplar neticesinde kasada paralarını artırmayı sürdürüyor. Ardından köşelerine çekilen yarışmacılar, tekrar soruları görmek için yavaş yavaş sunucunun olduğu alana doğru ilerliyor. Bu esnada butona basıp yarışmadan çekilmek isteyen yarışmacı, kasadaki tüm parayı tek başına alabiliyor. Ancak 2 yarışmacı anlaşıp daha fazla para kazanabilir ve paraları ortak şekilde bölüşebilirler.

GÜVEN BANA YARIŞMASI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ATV'nin yeni yarışması Güven Bana başvuruları kabul ediliyor. Müge Anlı'nın sunduğu Güven Bana'da yarışmacı olmak için siz de ATV tarafından yayınlanan Güven Bana Başvuru Formunu doldurmalısınız.

MÜGE ANLI KİMDİR?



19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Müge Anlı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndne mezun olmuştur. Lisans eğitiminin ardından akademik kariyerine devam etmek isteyen Anlı, Kadir Has Üniversitesi'nde Hukuk üzerine Yüksek Lisans yapmıştır.

Bir kız çocuğu sahibi olduğu Burhan Akdağ'dan 2008 yılında ayrılan Müge Anlı, Televizyon kariyerine magazin dalında giriş yapmıştır. İlk yapımına Kanal D ekranlarında başlamış, magazin camiasının bilindik ismi Şenay Düdek ile birlikte Dobra Dobra programını yapmıştır. Sadece magazin üzerine kurulu olan ve sevilerek izlenen programda magazin camiasının önemli isimlerini ağırlayan Anlı, beğeni toplayan programın ikinci sezonunu Pakize Suda ile birlikte yapmıştır.



Dobra Dobra programı ile birlikte edindiği sunuculuk tecrübesini farklı alanlara taşımak isteyen güzel sunucu, Atv ekranında tek başına üstlendiği Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hayata geçirmiştir. Hukuk konusundaki bilgi ve tecrübesini de kullanan Anlı, programında yakınlarını arayan insanları ve faili meçhul cinayetleri konu olarak ele aldı. Birçok cinayeti programı aracılığıyla aydınlatmayı başaran güzel sunucu, bu programa gündüz kuşağında devam etmektedir.