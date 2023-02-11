Mucize kurtuluşta şarkısını isteyen küçük kıza seslendi: ‘Hayatın boyunca yanındayım'

Zeynep Bastık, enkazdan 101. saatte çıkarılan Ayfer'in kendi seslendirdiği 'Gül Beyaz Gül'ün çalınmasını istemesi üzerine sosyal medyadan açıklama yaptı. Duygularını dile getiren şarkıcı, eğitim hayatı boyunca Ayfer'in yanında olacağını söyledi. Bastık, ''Ayfer'le en kısa sürede bir araya geleceğiz. O, şarkı, konser ne isterse... Kız kardeşiyle birlikte eğitim hayatları boyunca maddi-manevi yanlarında olacağıma söz veriyorum'' dedi.

