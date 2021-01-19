Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Fransa'da oyunculuk öğrenecek

Bu eğitimini Fransa’da almak istediğinin altını çizen genç oyuncu Sinem Ünsal, “Hem var olan Fransızcamı geliştirmek istiyorum hem de dili çok sevdiğim için o dilde sahnede olmak nasıl bir deneyim olur bunu da tecrübe etmek istiyorum” diyerek ideallerini anlattı.