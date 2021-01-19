19 Ocak 2021 Salı 05:30:00 - Güncelleme:19 Ocak 2021 Salı 11:12:00
Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal Fransa'da oyunculuk öğrenecek
Mucize Doktor dizisinde rol alan Sinem Ünsal, oyunculuk konusunda Yüksek Lisans eğitimi alma planı olduğundan bahsetti.
Bu eğitimini Fransa’da almak istediğinin altını çizen genç oyuncu Sinem Ünsal, “Hem var olan Fransızcamı geliştirmek istiyorum hem de dili çok sevdiğim için o dilde sahnede olmak nasıl bir deneyim olur bunu da tecrübe etmek istiyorum” diyerek ideallerini anlattı.
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