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10 Eylül 2021 Cuma 11:30:00 - Güncelleme:10 Eylül 2021 Cuma 11:30:00

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna: Zararı kendine olan tiplerdenim

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En son ekranlara veda eden 'Mucize Doktor' dizisinde rol alan oyuncu Onur Tuna, arkadaşlarına karşı zararsız biri olduğu söyledi.

Re Touch mag dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu Onur Tuna açıklamalarda bulundu. En büyük çılgınlığı sorulan Tuna, "Çılgınlıklarım oldu kendimce. Hepsi birbirinden en oluyor bazen ama zarar bile doğursa durum genelde zararı kendine olan tiplerden biriyim" dedi.

Etiketler : mucize doktor onur tuna muzice doktor ferman magazin
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