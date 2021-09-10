"Zararı kendine olan tiplerdenim"

Re Touch mag dergisi için objektif karşısına geçen oyuncu Onur Tuna açıklamalarda bulundu. En büyük çılgınlığı sorulan Tuna, "Çılgınlıklarım oldu kendimce. Hepsi birbirinden en oluyor bazen ama zarar bile doğursa durum genelde zararı kendine olan tiplerden biriyim" dedi.