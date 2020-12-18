18 Aralık 2020 Cuma 19:40:00 - Güncelleme:19 Aralık 2020 Cumartesi 17:06:00
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık
'Mucize Doktor' dizisinin kadrosuna sonradan dahil olan Seda Bakan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, diziden ayrıldığını duyurdu.
Dizide 'Adil Hoca'nın kızı 'Ferda'yı oynayan Seda Bakan, “Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" mesajını yazdı. Oyuncu geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.
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