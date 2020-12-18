Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan'dan 'mucize' ayrılık

Dizide 'Adil Hoca'nın kızı 'Ferda'yı oynayan Seda Bakan, “Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere" mesajını yazdı. Oyuncu geçtiğimiz haftalarda koronavirüse yakalanmıştı.

