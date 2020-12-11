11 Aralık 2020 Cuma 19:32:00 - Güncelleme:12 Aralık 2020 Cumartesi 15:52:00
Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan ve kızı Leyla'nın alışveriş keyfi
‘Mucize Doktor' dizisinde oynayan Seda Bakan, kızı Leyla ile birlikte Zorlu'da görüntülendi.
Seda Bakan kızıyla birlikte bir süre mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. “Bugün anne kız beraber alışverişe çıktık” diyen oyuncu, yaklaşan yeni yıl öncesinde yılbaşı alışverişi yaptıklarını söyledi.
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- Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan ve kızı Leyla'nın alışveriş keyfi
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