'Sahte Taner' dolandırıcılık peşinde

'Mucize Doktor’ dizisinde oynadığı doktor Ali karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Taner Ölmez, kendi adıyla yapılan dolandırıcılıklara karşı sevenlerini uyardı. Facebook kullanıcısı, Taner Ölmez adına hesap açarak bir hasta adına takipçilerinden para istedi. Bu durumu fark eden genç oyuncu, olası dolandırıcılığın önüne geçmek için Instagram hesabından uyarıda bulundu. Taner Ölmez, ‘’Sahte hesap açıp insanlardan para isteyen bu şeref yoksunlarına itibar etmeyiniz lütfen! Bu kişi hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Facebook hesabım yoktur. Bunu lütfen yayın’’ diyerek sevenlerine duyuruda bulundu.

