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04 Kasım 2020 Çarşamba 14:49:00 - Güncelleme:05 Kasım 2020 Perşembe 17:51:00

Mucize Doktor ve Atiye'nin güzel oyuncusu Hazal Türesan: Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum

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Mucize Doktor ve Atiye dizilerinde performansı ile takdir toplayan Hazal Türesan, MAG Kasım sayısı için objektif karşısına geçti.

Röportajında, “Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum. Aşırıya kaçtığımda en beğenmediğim özelliklerime dönüşebiliyor” diyen Türesan, “Bazen bir sahneyi çekerken öyle bir an oluyor ki hem kişisel hem de mesleki anlamda hayatta bir eşik atladığımı fark ediyorum” diye de ekledi. 

Etiketler : Hazal Türesan Mucize Doktor Atiye oyuncu eleştirme performans
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