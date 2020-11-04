Mucize Doktor ve Atiye'nin güzel oyuncusu Hazal Türesan: Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum

Röportajında, “Kendimi eleştirmekten övmeye fırsat bulamıyorum. Aşırıya kaçtığımda en beğenmediğim özelliklerime dönüşebiliyor” diyen Türesan, “Bazen bir sahneyi çekerken öyle bir an oluyor ki hem kişisel hem de mesleki anlamda hayatta bir eşik atladığımı fark ediyorum” diye de ekledi.