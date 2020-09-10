Mucize Doktor dizisine bomba transfer! Behzat Ç'nin Eda'sı Seda Bakan geliyor

Ünlü oyuncu Seda Bakan'ı Behzat Ç. dizisindeki Eda karakteri ile tanıdık. Behzat Ç'nin Eda'sı Seda Bakan Mucize Doktor'a bomba gibi geliyor. Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Mucize Doktor'un yeni sezonu heyecanla bekleniyor.



Behzat Ç'nin Eda'sı Seda Bakan Mucize Doktor'a bomba gibi geliyor. Ferda karakterini canlandıracak olan sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX'ta ekranlara gelecek. Mucize Doktor'un yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

SEDA BAKAN MUCİZE DOKTOR'A BOMBA GİBİ GELİYOR!

Ferda karakterini canlandıracak olan sevilen oyuncu Seda Bakan, dizinin 30. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.