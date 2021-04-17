Mucize beraberlik

'Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna'nın kendisi gibi oyuncu olan Elif Doğan ile aşk yaşadığı iddia edildi. İkilinin yaklaşık 1.5 aydır birlikte olduğu konuşuluyor. Çifti, Onur Tuna'nın 'Yasak Elma' dizisinde aynı seti paylaştığı Sevda Erginci'nin tanıştırdığı ve ilişkilerinin mimarı olduğu iddia edildi.