Mucize adası Bali'yi seviyoruz

İki yıl önce evlatlarıyla birlikte Bali'ye yerleşen oyuncu Irmak Ünal değişen hayatını anlattı. Ünal, çocuklarıyla adaya yerleşme kararını nasıl aldığını sosyal medyadan paylaştı. Ünal, "Biz Bali'ye ilk kez 2018 yılında bir festivale katılmak için gelmiştik. Ben ve iki can yoldaşım yani oğlum ve kızım... 2020 yılında buraya taşınmaya ve yaşamaya karar verdik. Zorluklarıyla ve mucizeleri ile bu adayı seviyoruz" dedi.

