Mücevher Hadise'si

İş adamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise sevenleriyle bir araya geldi. Nişanlısı Dinçerler'in evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL değerinde 4 karatlık tek taş yüzüğüyle dikkat çeken Hadise, bir mücevher tasarım yarışmasının finalinin gecesinde sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat konser veren Hadise, fenomen şarkılarını seslendirdi.