Mücevher Hadise'si
İş adamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise sevenleriyle bir araya geldi.
İş adamı sevgilisi Mehmet Dinçerler'le aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası nişanlanan Hadise sevenleriyle bir araya geldi. Nişanlısı Dinçerler'in evlilik teklifi ettiği 3 milyon TL değerinde 4 karatlık tek taş yüzüğüyle dikkat çeken Hadise, bir mücevher tasarım yarışmasının finalinin gecesinde sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat konser veren Hadise, fenomen şarkılarını seslendirdi.