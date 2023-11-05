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05 Kasım 2023 Pazar 08:07:00 - Güncelleme:05 Kasım 2023 Pazar 08:07:00

Muazzez Ersoy: Tek kalmak zor

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TSM sanatçısı Muazzez Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam birlikte sahneye çıktı.

TSM sanatçısı Muazzez Ersoy ve Cengiz Kurtoğlu, önceki akşam Günay Restoran'da ilk kez birlikte sahneye çıktı. Burcu Sedef imzalı, inci beyazı, payet kostümüyle sahne alan Ersoy, şarkılarıyla adeta dinleyicilerinin kulakların pasını sildi.

Gördüğü ilgiden çok mutlu olan Ersoy'a izleyicilerden biri "Bu şarkıları tek söyleyen sizsiniz nasıl eşlik etmeyiz" deyince sanatçı "Tek kalmak da zor!" yanıtını verdi.

Etiketler : sanatçı muazzez ersoy cengiz kurtoğlu
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