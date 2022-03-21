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21 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00 - Güncelleme:21 Mart 2022 Pazartesi 10:30:00

MS hastalığından kurtuldum

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Bir süredir MS tedavisi gören popçu Serdar Ortaç, eski sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Sol ayağında aksama olduğunu söyleyen Ortaç, yakında onun da düzeleceğini belirtti.

Bir süredir MS tedavisi gören popçu Serdar Ortaç, eski sağlığına kavuştuğunu açıkladı. Sol ayağında aksama olduğunu söyleyen Ortaç, yakında onun da düzeleceğini belirtti.

Popçu Serdar Ortaç, Yeni Gazino'da sahne aldı. Sahnede hayranlarıyla sık sık sohbet eden Ortaç, eski sağlığına kavuştuğunu söyledi. Bir süredir MS tedavisi gören Ortaç, "Sağlığıma kavuştum, artık bunu kutlayabilirim. Sadece sol ayağımda minik bir aksama var. O da kısa süre de düzelecek inşallah" diyerek kendisine dua eden herkese teşekkür ettiğini dile getirdi. Ortaç, sahnelerdeki dekolte kıyafet tercihlerininde gereksiz bir biçimde abartıldığının altını çizdi. "Sahne bir şov işidir. Yurtdışında bunu bir sürü yıldız işim, bir sürü sanatçı yapıyor" diyen Ortaç, meslektaşı Gülşen'e destek çıktı. Aleyna Tilki'nin de sosyal medya paylaşımları ile aynı eleştirilere maruz kaldığının hatırlatılması üzerine Ortaç, ''Ne varmış kıyafetinde abi? Gencecik kız. Giyecek tabiki. Abartmayın'' karşılığını verdi.

Etiketler : MS hastalığından kurtuldum MS tedavisi gören Ortaç Yeni Gazino
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