Motosiklet tutkunu yenge!

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun pilot eş Yağmur Sarıoğlu, ilk çocuğu Sarp'ı 2011 yılında dünyaya getirmişti. Adrenalin ve hızı çok seven üç çocuk annesi, dün de motosiklet üzerindeydi. Bebek'te bulunan gözlük mağazasından çıkan Sarıoğlu trafiğin açılmasıyla evinin yolunu tuttu.

Recep ASLAN

