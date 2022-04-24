Moraller bozuk

Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı henüz belli olmayan futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülse ve ailesiyle görüntülendi. Özil Ailesi, bir AVM'de mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Kızı Eda ile yakından ilgilenen futbolcu, habercilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Takımının Rizespor deplasmanında olduğu gün ailesiyle alışveriş turunda görüntülenen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.