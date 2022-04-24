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24 Nisan 2022 Pazar 02:50:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:22:00

Moraller bozuk

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Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı henüz belli olmayan futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülse ve ailesiyle görüntülendi.

Bir süredir Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve gelecek sene takımda olup olmayacağı henüz belli olmayan futbolcu Mesut Özil, eşi Amine Gülse ve ailesiyle görüntülendi. Özil Ailesi, bir AVM'de mağazaları dolaşarak alışveriş yaptı. Kızı Eda ile yakından ilgilenen futbolcu, habercilerin sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti. Takımının Rizespor deplasmanında olduğu gün ailesiyle alışveriş turunda görüntülenen Mesut Özil'in moralinin bozuk olduğu ise dikkatlerden kaçmadı.

Etiketler : Moraller bozuk Mesut Özil AVM Amine Gülse
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