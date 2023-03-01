Moral veren ziyaret

TRT'nin sevilen 'Gönül Dağı' ve 'Al Sancak'ın oyuncuları Kahramanmaraş'ı ziyaret ederek depremzedelerle bir araya geldi. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı'nın da aralarında bulunduğu ekip çocuklarla oyunlar oynadı, hediyeler dağıttı. Depremzedelerle bir araya gelmenin oyuncular için de önemli bir an olduğunu düşündüğünü söyleyen TRT Genel Müdürü Sobacı, "Bu çalışmalarımızı tüm deprem bölgesinde, farklı illerimizde gerçekleştireceğiz. Aslında gerçek hikâyelerden beslenerek ekranlara milletimizin hikâyesini getiren oyuncularla, depremzede vatandaşlarımızı, milletimizin kendisini buluşturmayı amaçlıyoruz'' dedi.