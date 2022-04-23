Monica Bellucci rüzgarı

Dünyaca ünlü Italyan yıldız Monica Bellucci'nin Maria Callas "Mektuplar & Anılar" adlı tek kişilik gösterisi önceki akşam Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde gerçekleşti. Bellucci'yi izlemeye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı. Saklı dizisinde rol alan oyuncu Hazar Ergüçlü, "Çok heyecanlıyım. Hayranıyım. Dünya gözüyle görmeye geldim" dedi. 'Gergedan Mevsimi' filminde Bellucci'yle başrolü paylaşan Yılmaz Erdoğan, yakın arkadaşını yalnız bırakmadı. Erdoğan, "'Arkadaşım olmasından gurur duyuyorum. Dünyada bir daha Monica gibi bir insanın gelmeyeceğini de çok iyi biliyoruz. Yüzünün güzel olduğu kadar içi de çok güzel. Keyifle izleyeceğim" dedi.