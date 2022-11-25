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25 Kasım 2022 Cuma 13:30:00 - Güncelleme:25 Kasım 2022 Cuma 13:30:00

Modellerden Kato'ya tepki!

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Günseli Kato'nun, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" açıklamasını Demet Şener, Özge Ulusoy ve Ece Gürsel'den tepki geldi.

Model Demet Şener, Özge Ulusoy, Willa Elles, Şebnem Schaefer ve Ece Gürsel, İzmir'de üçüncüsü gerçekleşen Vizyoner Markalar defilesinde podyuma çıktı. Defile sonrası mankenler, geçtiğimiz günlerde Günseli Kato'nun bir programda, "Kadın çocuk doğurmuyorsa eksiği vardır. Kadının kadın olması için çocuk doğurması gerekir" açıklamasını kınadı.

İki çocuk annesi Demet Şener, "Kadınlar üzerinden bu kadar can acıtıcı söylemler yapılmasını kınıyorum. Ne doğuran kadınlar var doğru düzgün annelik yapmıyorlar. Ne anne olmayan kadınlar var. Bir kediye, bir köpeğe bir canlıya sevgisini veriyor. Ya da bir çocuğu evlat ediniyor" dedi.

Ece Gürsel ise, "Bir kadın olarak bu açıklamadan utandım. Benim 2 tane yeğenim var yeri geliyor ben annelik yapıyorum. Yani çocuklar teyzeyi bile anne belleyebiliyor" diye konuştu.

Etiketler : günseli kato demet şener ece gürsel model
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