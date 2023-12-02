"İstanbul çok güzel! Türkiye benim ikinci evim"

Hırvat model Farretta yüzü olduğu Jendue markasının lansmanı için Paris'ten Türkiye'ye geldi. Sahra Cansu Yıldırım'ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede 25 yaşındaki Faretta, Türkiye'yi ikinci memleketi olarak gördüğünü belirterek, "Türk kültürüyle bizim kültürümüzü birbirine çok benzetiyorum o yüzden burası ikinci memleketim gibi geliyor. İstanbul çok güzel bir şehir, çok zengin bir mutfağı var. Özellikle baklavayı çok seviyorum" dedi. Markanın Türkiye yüzü olan Dila Tarkan ise, "Dünyaca ünlü bir model olan Faretta ile birlikte iş yapmak benim için müthiş bir şey" dedi.