Modayı sevdi

Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel'in başrolünü paylaştığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinde rol alan oyuncu Burak Yörük'ün yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi. Snob Magazin'in haberine göre Yörük bir süredir tasarımcı Tuana Yılmaz ile birlikte olduğu söyleniyor. Çiftin ilişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih ettiği iddia edildi.