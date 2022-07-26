VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çöp evde inanılmaz detaylar!
Erdoğan Türkiye'yi daima yüceltiyor
Vanayı kısıyor
"Kiralık Vekil Kendi Kuyusunu Kendi Kazdı"
Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına tur için çıkacak
Motorlu araçlarda ÖTV uygulamaları değişti
AB, Rusya'nın doğal gaz kesintisini siyasi buluyor
Antalya için yüksek sıcaklık uyarısı
Biden'dan Trump'ın Kongre baskınındaki tavrına 'cesaretsiz' eleştirisi
New York'ta siyahi Lopez, tecavüz suçlamasından 33 yıl sonra kurtulabildi
Kolombiya-Ekvador sınırında 5,7 büyüklüğünde deprem
Mersin'deki orman yangınına müdahale sürüyor
Kahramanmaraş'ta 4.6 büyüklüğünde deprem
Avrupa'nın en büyüğü olacak
HÜRKUŞ'un yeni adresi belli oldu
PKK itirafçısı Demirtaş'ın yalanını çürüttü!
Akaryakıtta beklenen indirim
Korku evinden devlet korumasına
Taziyeyi Biden'a sorarım!
Festival coşkusu
Romantik yemek
40 bin kişilik koro
Modaya el atıyor
Ferhat'ı çok kıskanıyordum
26 Temmuz 2022 Salı 10:30:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 10:30:00

Modaya el atıyor

ABONE OL

Popçu Derya Uluğ, Erbaa Yaprak Festivali'nde sevenleriyle buluştu.

Popçu Derya Uluğ, Erbaa Yaprak Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Uluğ, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini söyledi. Kıyafetleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Modaya meraklı büyüdüğünü anlatan popçu, bazı sahne kıyafetlerin kendisinin çizdiğini belirtti. Uluğ, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan popçu, sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişiye seslendirdi.

Etiketler : Modaya el atıyor Popçu Derya Uluğ Erbaa Yaprak Festivali
Sezonu kapattık

Sezonu kapattık
Mektupla ayrıldılar

Mektupla ayrıldılar
Harbiye'de Yıldız izdihamı

Harbiye'de Yıldız izdihamı
Birlikte bir ömre aynı gün veda

Birlikte bir ömre aynı gün veda
‘Kırmızı Oda'da çok korktu

‘Kırmızı Oda'da çok korktu
Melisa'ya şarkı yazdım

Melisa'ya şarkı yazdım
Bodrum yolcusu

Bodrum yolcusu
Karaoke ile sahne deneyimi

Karaoke ile sahne deneyimi
Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

Leptin hormonunu çalıştırmadan kilo veremezsiniz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX