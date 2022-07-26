Modaya el atıyor

Popçu Derya Uluğ, Erbaa Yaprak Festivali'nde sevenleriyle buluştu. Sahne kostümüyle de beğeni toplayan Uluğ, bayram konserlerini 11 valizle geçirdiğini söyledi. Kıyafetleri için hiçbir masraftan kaçınmayan Uluğ, "Sahnede iyi görünmek basit bir şey değil" dedi. Modaya meraklı büyüdüğünü anlatan popçu, bazı sahne kıyafetlerin kendisinin çizdiğini belirtti. Uluğ, "İlerleyen zamanlarda atölye kurup bütün sahne kostümlerimi çizdiğim her şeyi orada hayata geçirmek istiyorum" dedi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan popçu, sevilen şarkılarını yaklaşık 50 bin kişiye seslendirdi.