Modada Hadise çıkacak

İş insanı Mehmet Dinçerler'le bir süredir bilikte olan Hadise, moda dünyasına el attı. 35 yaşındaki şarkıcı, Kert markası için yirmiden fazla parçalık özel koleksiyon hazırladı. Hadise'nin kendi tarzından ilham aldığı ve stilini yansıttığı koleksiyonda bodyysuit, gece elbiseleri ve sportif eşofmanlar gibi parçalar bulunuyor. Şıklığı kadar rahatlığına da özen gösteren Hadise, geniş bir ürün yelpazesine sahip koleksiyonunda tüm kadınlara hitap eden pratik ve zamansız parçalara yer verdi. Hadise' daha öncede kendi adını taşıyan bir marka için 50 parçalık koleksiyon hazırlamıştı.