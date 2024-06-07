Modacı İvana Sert nazara inanmadığını söyledi. İvana Sert eşi Sezer Dermenci'yle birlikte önceki akşam Genel Yayın Yönetmenliğini Salih Keçeci'nin üstlendiği Quality of Magazine'nin Cahide'deki 15. Yıl kutlamasına katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Saba Tümer üstlenirken, Murat Yıldırım 'En Quality Erkek Oyuncu' ödülünü Tamer Levent'in elinden aldı.

"NAZARA ÇOK İNANMAM"



Kulağındaki nazar boncuklu küpesiyle dikkat çeken Sert, "Nazara çok inanmam enerji bağlı bir şey diye düşünüyorum" dedi.

"İNDİRİMLER BENDEN SORULUR"



Harcamalarına dikkat ettiğini ve alışveriş yaparken indirimlere takipte olduğunu dile getiren Sert, "İndirimleri takip ediyorum ve mantıklı alışveriş yapan bir insanım alışverişe çok fazla para vermiyorum. İndirimler benden sorulur" dedi.