VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
Haftalık burç yorumları...
07 Haziran 2024 Cuma 10:30:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 10:30:00

Modacı İvana Sert indirimleri takip ediyormuş

ABONE OL

Modacı İvana Sert, harcamalarına dikkat ettiğini belirtti. İvana Sert, “İndirimleri takip ediyorum, alışverişe çok fazla para vermiyorum. İndirimler benden sorulur” dedi.

Modacı İvana Sert nazara inanmadığını söyledi. İvana Sert eşi Sezer Dermenci'yle birlikte önceki akşam Genel Yayın Yönetmenliğini Salih Keçeci'nin üstlendiği Quality of Magazine'nin Cahide'deki 15. Yıl kutlamasına katıldı.

Gecenin sunuculuğunu Saba Tümer üstlenirken, Murat Yıldırım 'En Quality Erkek Oyuncu' ödülünü Tamer Levent'in elinden aldı.

"NAZARA ÇOK İNANMAM"

Kulağındaki nazar boncuklu küpesiyle dikkat çeken Sert, "Nazara çok inanmam enerji bağlı bir şey diye düşünüyorum" dedi.

"İNDİRİMLER BENDEN SORULUR"

Harcamalarına dikkat ettiğini ve alışveriş yaparken indirimlere takipte olduğunu dile getiren Sert, "İndirimleri takip ediyorum ve mantıklı alışveriş yapan bir insanım alışverişe çok fazla para vermiyorum. İndirimler benden sorulur" dedi.

Etiketler : modacı ivana sert indirim
Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti

Erkan Yolaç'ın eşi hayatını kaybetti
"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"

"ABD eğitimi oyunculuğumu etkileyecek"
Yeniden doğuş!

Yeniden doğuş!
Burcu Kara ameliyat oldu

Burcu Kara ameliyat oldu
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
"Hayatım film olmasın"

"Hayatım film olmasın"
İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX