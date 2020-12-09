Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...

Gökhan Göz'ün arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları canlı yayına katılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz” diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Saraçoğlu, ardından ''Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim'' açıklamasını yaptı.