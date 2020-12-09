09 Aralık 2020 Çarşamba 13:04:00 - Güncelleme:09 Aralık 2020 Çarşamba 13:04:00
Modacı Gülşah Saraçoğlu canlı yayını bastı! Küfürler yağdırdı...
Modacı Gülşah Saraçoğlu, daha önce de evini bastığı eski sevgilisi Gökhan Göz'ü şimdi de tüm sosyal medyada takipçileri önünde rezil etti.
Gökhan Göz'ün arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları canlı yayına katılan ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz” diyerek ağza alınmayacak küfürler etti. Saraçoğlu, ardından ''Üzgünüm, pişmanım ve tüm sevenlerimden özür dilerim'' açıklamasını yaptı.
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