Miray sette

Başrollerinde Miray Daner, Furkan Andıç ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı TRT'de yayınlanacak olan 'Kara Tahta' dizisinin hazırlıkları devam ediyor. Yapım ekibi sete çıkarak Sirkeci'de kamera karşısına geçti. Senaryosunu Erkan Birgören'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor.