  • Bist 100
    92.435
  • Dolar
    5,8605
  • Euro
    6,5902
  • Altın
    251,9969
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi! Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi!
Ever Banega için Galatasaray'la yarışan Boca Juniors transferden vazgeçti Ever Banega için Galatasaray'la yarışan Boca Juniors transferden vazgeçti
Didem Aslan'dan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri: Yanlış bir gelenek olur Didem Aslan'dan İsmail Küçükkaya'ya eleştiri: Yanlış bir gelenek olur
17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Tozkoparan mı, zirveyi kim kaptı? 17 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Canevim mi, Tozkoparan mı, zirveyi kim kaptı?
Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor Kuzey Marmara Otoyolu'nun TEM kavşağı açılıyor
Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Kasımpaşa, Fatih Öztürk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Ruhani'den Fransa'ya 'nükleer anlaşmadaki tarihi rol için az zaman kaldı' uyarısı Ruhani'den Fransa'ya 'nükleer anlaşmadaki tarihi rol için az zaman kaldı' uyarısı
Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı Almanya'dan İran’a 'nükleer anlaşmaya uyma' çağrısı
YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı YPG/PKK'nın sözde asayiş binasının önünde saldırı
Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Miray Akay kimdir, kaç yaşında? Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Miray Akay kimdir, kaç yaşında?
İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı İpek Öztürk Savaş'ın 'Çelişkiler' sergisi açıldı
Volkan Demirel'in menajerinden açıklama: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim Volkan Demirel'in menajerinden açıklama: Yarın Real Madrid ile görüşeceğim
FETÖ'nün mahrem imamı Yunanistan'a kaçarken paketlendi FETÖ'nün mahrem imamı Yunanistan'a kaçarken paketlendi
İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı İstanbul'da yaz Kur'an kursları başladı
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Yıldırım koştu
Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti Başakşehir'de eşini öldüren koca intihara teşebbüs etti
"Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı "Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Sahte kimlik kullanan 2 şüpheli parmak izlerinden yakalandı Sahte kimlik kullanan 2 şüpheli parmak izlerinden yakalandı
Tarihi oturum için Başkan Erdoğan ne dedi? Tarihi oturum için Başkan Erdoğan ne dedi?
İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı İspanya, Patriotların süresini 2019 sonuna kadar uzattı
Okula başlama yaşı 2019 kaçtır? İlkokula başlama yaşı değişiyor mu? Okula başlama yaşı 2019 kaçtır? İlkokula başlama yaşı değişiyor mu?
Francesco Totti Roma'dan ayrıldığını çarpıcı sözlerle duyurdu Francesco Totti Roma'dan ayrıldığını çarpıcı sözlerle duyurdu
Erol Bedir, Deniz Türüç için resmi bir teklif almadıklarını söyledi Erol Bedir, Deniz Türüç için resmi bir teklif almadıklarını söyledi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

17 Haziran 2019 16:55 | Pazartesi

Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı! Miray Akay kimdir, kaç yaşında?

Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından Miray Akay kimdir, kaç yaşında? sorusunun yanıtı araştırılmaya başlandı. Güneş'in Kızları isimli dizi ile adını duyuran genç oyuncu Miray Akay 20 yaşındaki oyuncu Atilla Doğukan Türkyılmaz İle nişanlandı. İki genç oyuncunun nişanlanması sosyal medyada bir çok yorumun gelmesine neden oldu. Miray Akay ve Doğukan Türkyılmaz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Miray Akay Atilla Doğukan Türkyılmaz nişanlandı. Miray Akay kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor.  19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. İkilinin küçük yaşta nişan yapması sosyal medyada bir çok yorumun ve eleştirinin yapılmasına neden oldu. Genç oyunc Instagram hesabından yayınladığı video ile nişanlandığını duyurdu. Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilrisiniz. 

MİRAY AKAY ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ NİŞANLANDI! 
19 yaşındaki oyuncu Miray Akay dün akşam Atilla Doğukan Türkyılmaz ile nişanlandı. 

MİRAY AKAY KİMDİR?
Miray Akay, 17 Temmuz 2000 tarihinde Türk bir baba ve Ukranyalı bir annenin çocuğu olarak Ukrayna’da doğmuştur. Asıl adı Myroslava Kosteva Akay’dır. 1993 doğumlu bir ablası ve 2002 doğumlu bir erkek kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İstanbul Bahçelievler Ali Haydar okulunda okumuştur. Eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi’nde devam etmektedir.

Miray Akay, üç yaşından beri oyunculuk yapmaktadır. Çeşitli reklam filmleri ve kliplerle birlikte, Türkmalı, Bitmeyen S¸arkı, Çıplak Gerçekler gibi televizyon dizileri; Balık ve Kelebeğin Rüyası gibi sinema filmlerinde rol aldı.

2014 Frankfurt Türk Film Festivali'nde Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915 filmlerindeki bas¸arılı oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.

Şimdilerde FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Bizim Hikaye dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Miray Akay 1.65 metre boyunda, 52 kilo ve Yengeç burcudur.

Ödülleri:
2014 – Frankfurt Türk Film Festivali – oyunuyla En I·yi Kadın Oyuncu ödülünü Jale Arıkan ile paylaştı.( Halam Geldi ve Eve Dönüş: Sarıkamış 1915)
Miray Akay’ın rol aldığı diziler filmler:
2019 – Bizim Hikaye
2018 – Servet (TV Dizisi)
2017 – Bizim Hikaye (Zeynep) (TV Dizisi)
2017 – Dayan Yüregˆim (Nazlı) (TV Dizisi)
2015 – Günes¸in Kızları (Peri Yılmaz) (TV Dizisi)
2014 – Benim Adım Gültepe (Gülten) (TV Dizisi)
2013 – Kelebegˆin Rüyası (Mediha'nın Kardes¸i) (Sinema Filmi)
2013 – Halam Geldi (Reyhan) (Sinema Filmi)
2013 – Balık (Deniz) (Sinema Filmi)
2013 – 20 Dakika (Duru Halaskar) (TV Dizisi)
2012 – Eve Dönüs¸: Sarıkamıs¸ 1915 (Nihan) (Sinema Filmi)
2012 – Çıplak Gerçek (Selin) (TV Dizisi)
2010 – Türkmalı
2010 – Bitmeyen Sarkı (TV Dizisi)

ATİLLA DOĞUKAN TÜRKYILMAZ KİMDİR?
Atilla Doğukan Türkyılmaz, 12 Nisan 1999 tarihinde İstanbul'da doğdu. Aslen Ordulu olan Türkyılmaz'ın bir kardeşi vardır. İlkokulu 4. sınıfa kadar Mahmut Şevket Paşa İlköğretim Okulu'nda, 4. sınıftan sonrasını ise Kurtuluş İlköğretim Okulu'nda okudu. Daha sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitti.

İlkokulda iken birçok etkinlikte bulunan Atilla Doğukan Türkyılmaz, 1. sınıfta ilk işi olan Renault reklamında Cenk Durmazel ve Erdem Uygan ile birlikte CENGO karakteri ile ekranlara çıktı. Daha sonra "Beni Babama Götür" adlı televizyon filminde oynadı. Hemen ardından bir internet sağlayıcısının reklamında yer aldı. 2009 yılında "Usta" isimli sinema filmi ile sinema dünyasına adım atan Türkyılmaz, Akademi Neo'da oyunculuk ve diyafram eğitimi aldı.

Atilla Doğukan Türkyılmaz, 2013 yılında Buğra Gülsoy'un başrolde olduğu Eski Hikaye adlı dizide Ayhan karakterini canlandırdı. 2018 yılında yönetmenliğini Süleyman Mert Özdemir'in yaptığı "Keloğlan" filminde; Rüştü Asyalı'nın 40 sene önce canlandırdığı Keloğlan karakterini bu kez Atilla Doğukan Türkyılmaz canlandırdı.

ROL ALDIĞI FİLMLER VE DİZİLER
2018 - Keloğlan (Keloğlan) (Sinema Filmi)
2017 - Türk Malı (Münferit)(TV Dizisi) 2016 - Sol Şerit (Sinema Filmi)
2016 - Kaçın Kurası (Sadık) (TV Dizisi)
2015 - Ya Nasip Ya Kısmet (Ömer) (Sinema Filmi)
2014 - Kaçak Gelinler (Memo) (TV Dizisi)
2013 - Eski Hikaye (Ayhan Işık) (TV Dizisi)
2012 - 6 Mantı (Emin) (TV Dizisi)
2011 - Alemin Kıralı (TV Filmi)
2009 - Usta (Sinema Filmi)
2007 - Beni Babama Götür (TV Filmi)
Aile Sırları (TV Filmi)

 

Terör örgütü YPG/PKK'nın Tel Abyad ve Aynularab'da yeni SDG oyunu
Türkiye'den Çipras'a yanıt
Pakistan'da çekirge istilası
Pazarcı’dan dikkat çeken yorum: Küçükkaya o soruyu neden soramadı?
Canlı yayın sonrası Binali Yıldırım'dan ilk açıklama
Bu araba pazarında yok yok: İstanbul’un en büyük pazarından 90 fırsat seçtik
Yeni askerlik sistemi ilgili son dakika açıklaması! Tarih verdi...
Milli Muharip Uçağımız ilk kez Paris Airshow'da tanıtıldı
Diagne için resmi açıklama geldi
İşte o harita... Türkiye'siz şansları yok...
Konut alacaklar dikkat... Ziraat Bankası bugün başlattı...
Roman Neustadter Beşiktaş'a gidiyor
Pelin Batu: Sokrates'e, Platon'a fahişeler fikir verirdi
Koç Üniversitesi rektörünün kızına milyonluk 'uyuşturucu' şantajı
Bu detayları biliyor musunuz? Çifte tazminat almak için...
Sevgilisini kalbinden bıçaklamıştı! İşte akıbeti...
Binali Yıldırım'dan canlı yayın sonrası ilk mesaj
TÜRGEV'den CHP adayının açıklamalarına tepki!
SSK'lı emekliye Temmuz zammı! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
CHP'li Belediye kıyıma devam ediyor! Mezarcı olmayınca işten kovuldu
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ